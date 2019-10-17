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«Сваты» могут сменить название из-за ухода актеров

Ирина Егорова
16:49 17.10.2019
О новом названии «Сватов» сообщил актер сериала Даниил Белых.
«Сваты» могут сменить название из-за ухода актеров
© Фото: svati_official, instagram

Продолжение сериала «Сваты» может выйти под названием «Золовка». Об этом сообщил актер Даниил Белых, который принимает участие в съемках седьмого сезона.

Белых подчеркнул, что к этой мере пришлось прибегнуть из-за постоянных проблем, возникающих во время съемок сериала - актеры массово уходят и отказываются от съемок.

В октябре «Сваты» покинули Анна Кошмал, Николай Добрынин, Анатолий Васильев и Людмила Артемьева. 

Добрынин, который играл в сериале роль Митяя, устал от «издевательского сценария», который выставляет его «вечно побитой собакой». Актер подчеркнул, что его персонаж представлен как «неудачник, глупый подкаблучник и алкаш», сообщает телеканал «360».

Причиной проблем стало не только массовое увольнение актеров, но и непростые отношения между РФ и Украиной. Например, Федор Добронравов был занесен в черный список Министерства культуры (ему был запрещен въезд на Украину на три года из-за посещения Крыма). В связи с чем Украина аннулировала прокатное удостоверение сериала.

Впервые «Сваты» вышли на экраны в 2008 году и сразу полюбились зрителям. Шестой сезон был отснят в 2013 году. Новые серии начали снимать летом 2019 года. Даниил Белых сказал изданию «Privet-Rostov.ru», что, несмотря на трудности, съемки доведут до конца и зрители смогут увидеть новый сезон.

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