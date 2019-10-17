Удар «Калибра»: кадры пуска крылатых ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал «Звезда» публикует кадры запуска крылатых ракет «Калибр», который прошел с малого ракетного корабля «Град Свияжск» из акватории Каспийского моря в рамках учений «Гром-2019».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на учениях «Гром-2019» будут отрабатываться вопросы применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на учениях «Гром-2019» будут отрабатываться вопросы применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах.

К выполнению учебно-боевых задач привлечены около 12 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в учении задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, до 105 самолетов и вертолетов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

Ранее на учениях «Гром-2019» были проведены пуски баллистических и крылатых ракет. Маневры проходят с 15 по 17 октября.