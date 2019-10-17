Путин встретился со студентами и выпускниками ВГИКа

Владимир Путин посетил старейший творческий вуз страны - Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. В этом году учебному учреждению исполнилось 100 лет.

Во ВГИКе Путин осмотрел выставку, а потом пообщался со студентами и выпускниками вуза.

Первого сентября 1919 года, была образована Государственная киношкола отдела производства Всероссийского фотокиноотдела при Наркомате просвещения. Это было первое в мире государственное образовательное учреждение, которое занималось подготовкой профессиональных работников киноотрасли.

В 1930 году заведение преобразовали в Государственный институт кинематографии, спустя восемь лет оно получило статус всесоюзного вуза. В 1992 году учреждение было переименовано во ВГИК имени Герасимова.

В разные годы институт заканчивали многие известные кинематографисты, в том числе режиссеры Сергей Бондарчук, Станислав Говорухин, Татьяна Лиознова, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Василий Шукшин, Кира Муратова, Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский и Никита Михалков.