В жилых домах Москвы сократят подачу отопления

Московская объединенная энергетическая компания снизит параметры по температуре и давлению, подаваемые во внутридомовую систему отопления в связи с потеплением. Об этом говорится на странице компании в Facebook.

«Из-за кратковременного потепления наружного воздуха в централизованной системе теплоснабжения диспетчеры снижают параметры по давлению и температуре. Также сокращается объем теплоносителя, циркулирующего в сети - с 250 тыс. куб. м в час до 200 тыс. куб. м в час», - говорится в сообщении.

Температура теплоносителя в магистральной сети, не в батареях, снизится до 75 градусов. Это обусловлено необходимостью нагрева горячей воды до 60 градусов. При таких параметрах в квартирные радиаторы будет обеспечиваться поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов, отметили в МОЭК.

Ранее сообщалось, что в 14 часов дня в Москве был побит температурный рекорд 17 октября 1889 года.