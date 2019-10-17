Лукашенко попросил «не накручивать» ситуацию вокруг задержания россиянки Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию по делу о задержании россиянки Анны Богачевой 13 октября в Минске. О причинах задержания Лукашенко рассказал во время встречи с Андреем Никитиным, губернатором Новгородской области, передает БелТА.

Россиянку задержали в связи с «уточнением, что к чему» из-за особенностей единой системы проверки прибывающих в страну.

«Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», - объяснил президент.

Он добавил, что в Минске защищают интересы граждан РФ так же, как и интересы граждан Белоруссии, так как Россия и Белоруссия действуют словно «на территории одного государства».

Он обратил внимание, что в России «накрутили» историю с Богачевой.

«Многие начинают говорить: может быть, россияне это специально сделали, как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная. Нам это не надо», - подчеркнул белорусский лидер.

Гражданка России Анна Богачева прилетела на отдых в Минск вместе с мужем и ребенком. По запросу США она была задержана в гостинице 13 октября. Девушка попала под санкции по делу о «вмешательстве» в выборы.