Синоптики рассказали, в какие регионы придет зима

В конце недели в некоторых российских регионах выпадет снег. Об этом рассказала «Звезде» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Холодный арктический воздух проникает на Урал с соседней области Юго-Западной Сибири. 18 октября в Пермском крае ожидаем временное установление снежного покрова. В Свердловской и Челябинской областях - сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедицу, ветер до 20 метров в секунду, возможно появление снежного покрова», - сообщила синоптик.

По словам Паршиной, на юге Западной Сибири также ожидается похолодание. 18 октября в Алтайском крае выпадут осадки, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В пятницу там ожидаются осадки и установление временного снежного покрова.

В Хакасии тоже выпадет снег, скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. Для южных районов Восточной Сибири это раннее установление снежного покрова в этих числах октября.

«18, 19 и 20 октября в горах Республики Алтай будет очень ветрено, порывы достигнут 20-25 метров в секунду. К концу недели холодный воздух распространится в центральные районы Красноярского края, там возможно установится временный снежный покров», - рассказала Паршина.

В Якутии уже есть снежный покров, на севере региона ожидается сильный снег. Температура воздуха в центральных и южных районах превышает климатические значения на 8-10 градусов, днем она повышается до +10... +12 градусов, отметила синоптик.