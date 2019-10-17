Актриса и певица Джули Гибсон скончалась в возрасте 106 лет

Американская певица и актриса Джули Гибсон скончалась на 107-м году жизни.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, последние три года Гибсон была прикована к постели. Умерла артистка во сне второго октября, однако журналистам об этом рассказали только сейчас.

Настоящее имя актрисы - Камилла Соррей, она появилась на свет в 1913 году. Гибсон дебютировала в кино в 1941 году, исполнив роль в кинокартине «Милая девушка».

Среди других известных фильмов с ее участием - «Часы», «Идти своим путем» и «Улица тьмы». Актриса работала с такими именитыми режиссерами, как Айда Лупино, Орсон Уэллс и Престон Стерджес.