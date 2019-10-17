В Раде ответили на требования ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что у парламента нет таких полномочий и он не уверен, что они необходимы.
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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в четверг, 17 октября, прокомментировал требование Бенджамина Моро, заместителя председателя мониторинговой миссии ООН на Украине, о закрытии сайта «Миротворец».
«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрывать как информационные, так и другие сайты у нас полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде», - заявил Разумков на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Рада».
Накануне мониторинговая миссия ООН на Украине выступила с требованием к депутатам Верховной рады о закрытии «Миротворца», так как считает деятельность сайта незаконной.