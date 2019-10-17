В Раде ответили на требования ООН закрыть сайт «Миротворец»

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрывать как информационные, так и другие сайты у нас полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде», - заявил Разумков на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Рада».

Спикер Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что у парламента нет таких полномочий и он не уверен, что они необходимы.

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