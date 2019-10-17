Бортников: США поделились информацией о готовящихся терактах в России

Соединенные Штаты Америки предоставили России данные о лицах, которые готовили теракты в нашей стране. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в рамках XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ РФ.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», - цитирует Бортникова ТАСС.

Он отметил, что страны обменялись такими данными уже не в первый раз. Россия принимала участие в расследовании трагедии во время бостонского марафона, а Штаты оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

«Мы не остаемся в долгу, оказываем помощь и поддержку в том числе в информировании наших партнеров по любым проявлениям и угрозам, с которыми мы сталкиваемся и той информации, которую мы получаем», - заявил глава ФСБ.

Он добавил, что такая работа носит комплексный характер и проводится не только с Америкой, но и со спецслужбами стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.

Всего с начала года в России удалось предотвратить 39 терактов и нейтрализовать 49 террористических ячеек.