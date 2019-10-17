Кадры работы экипажа корабля «Град Свияжск» на учениях «Гром-2019»

Телеканал «Звезда» публикует кадры работы экипажа малого ракетного корабля «Град Свияжск», задействованного на учениях «Гром-2019».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на учениях «Гром-2019» будут отрабатываться вопросы применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах.

К выполнению учебно-боевых задач привлечены около 12 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в учении задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, до 105 самолетов и вертолетов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

Возглавил тренировку Стратегических сил сдерживания Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в ходе учений «Гром-2019» прошли пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева», а также крылатых ракет комплекса «Искандер», выполнены практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Пембой в Республике Коми и Кура на Камчатке.