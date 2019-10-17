Путин возглавил тренировку стратегических сил сдерживания

Президент России Владимир Путин возглавил тренировку Стратегических сил с пусками баллистических и крылатых ракет Минобороны РФ, прибыв в Национальный центр управления обороной в Москве на вертолете Ми-8.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. 15 октября в России началось трехдневное стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" с пусками баллистических и крылатых ракет», - сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в ходе учений «Гром-2019» прошли пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева», а также крылатых ракет комплекса «Искандер», выполнены практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Пембой в Республике Коми и Кура на Камчатке.

В учении будут задействованы 213 пусковых установок Стратегических ядерных сил, более сотни самолетов и вертолетов, а также полтора десятка надводных кораблей, пять подлодок, 310 единиц боевой и специальной техники.