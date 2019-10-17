В Москве синоптики зафиксировали рекорд 130-летней давности

В Москве в 14 часов дня температура воздуха прогрелась до +18 градусов, установив новый суточный рекорд впервые за 130 лет. Это зафиксировали синоптики на базовой метеостанции ВДНХ.

«К 14:00 температура воздуха на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция города, вплотную приблизилась к 18 градусам тепла. Таким образом, превзойден максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1889 года», - цитирует «Интерфакс» метеобюро Москвы.

Накануне в Гидрометцентре говорили, что в Центральной части России ожидается приход «пожилого бабьего лета» с 18 до 22 октября.