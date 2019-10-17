Песков прокомментировал «необычное письмо» Трампа Эрдогану
Послание Трампа ранее опубликовал телеканал CNN.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое написал американский лидер Дональд Трамп президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перед операцией в Сирии.
«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», - заявил Песков.
Послание Трампа ранее опубликовал телеканал CNN. В нем он призвал коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Представитель Белого дома Стефани Гришам подлинность письма подтвердила.