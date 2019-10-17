Обвиняемых в убийстве молодой матери в Екатеринбурге отправили в СИЗО

В Ленинском суде Екатеринбурга обвиняемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной Екатерину Меньшикову, Марата Ахмелвалиева и Михаила Федоровича отправили в СИЗО на два месяца - до 11 декабря.

Решение суда о заключении под стражу можно будет обжаловать в течение трех суток.

Напомним, Ксения Каторгина перестала выходить на связь десятого октября после того, как поехала продавать свою Audi Q5. Через два дня машину нашли в Челябинске, а тело девушки - через пять дней в частном секторе Уралмаша.

Как выяснилось позднее, преступники заманили девушку на сделку, а при встрече убили ее и завладели авто без каких-либо переговоров, сбросив тело Ксении в коллектор. Машину Каторгиной продали перекупщикам в Челябинске.