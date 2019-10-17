Скорость на дорогах хотят увеличить до 130 километров в час
В Госавтоинспекции полагают, что это не повлияет на количество ДТП.
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В России разрешенную скорость на дорогах могут увеличить до 130 километров в час. Об этом сообщили в ГИБДД.
Повышение скоростного лимита коснется, в основном, платных магистралей. По словам главы Госавтоинспекции МВД РФ Михаила Черникова, данная инициатива никак не повлияет на количество дорожно-транспортных происшествий.
Новый стандарт может быть введен уже в конце 2019 года. Технически новые трассы уже рассчитаны на скорость 150 километров в час.