Скорость на дорогах хотят увеличить до 130 километров в час

В России разрешенную скорость на дорогах могут увеличить до 130 километров в час. Об этом сообщили в ГИБДД.

Повышение скоростного лимита коснется, в основном, платных магистралей. По словам главы Госавтоинспекции МВД РФ Михаила Черникова, данная инициатива никак не повлияет на количество дорожно-транспортных происшествий.

Новый стандарт может быть введен уже в конце 2019 года. Технически новые трассы уже рассчитаны на скорость 150 километров в час.