Пушка сама стрельнула: как актера Никоненко контузило на съемках фильма

На экране Сергея Никоненко привыкли видеть простым и понятным каждому. Его герой - обыкновенный человек, который не совершает громких поступков, он скромен и для многих незаметен. Но внутри него - огромная сила, и показать эту внутреннюю скрытую мощь актеру удается всегда виртуозно. Впервые Никоненко удалось почувствовать себя героем, которого он всегда хотел играть, во время съемок в 1968 году.

Он тогда работал в масштабной военной киноэпопее про Великую Отечественную войну - «Освобождение». По задумке режиссера Юрия Озерова, в одной из драматичных сцен Сергей Никоненко должен бежать между пушками 76 калибра. Репетиция прошла успешно. Все снаряды отгремели. Все, кроме одного, который, как оказалось, забыли вынуть.

«Там пушек 15 ведут беглый огонь. У каждой батареи стоит расчет, они заряжают снаряд и говорят "огонь", вылетает гильза пустая, заряжают снова снаряд, "огонь". Снова вылетает, заряжают, "огонь", заряжают. "Стоп", - сказал режиссер, а снаряд остался в стволе. И вот пошла репетиция, эта пушка сама стрельнула», - вспоминает актер.

Во время реального выстрела пушки Сергей Никоненко стоял рядом. Резкой звуковой волной его оглушило. Это была контузия. В больнице сказали, что повреждена ушная перепонка. Но в тот момент онемевшая от ужаса съемочная группа думала об одном: пушка могла выстрелить чуть позже, во время съемок, когда Никоненко нужно было бежать. И тогда страшная трагедия на съемочной площадке была бы неизбежна.

Полный выпуск программы «Легенды кино», посвященный Сергею Никоненко, смотрите в четверг, 17 октября, в 19.40 на телеканале «Звезда».