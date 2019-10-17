В Керчи вспоминают жертв теракта в политехническом колледже
Жертвами трагедии стал 21 человек, более 50 получили ранения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Керчи сегодня вспоминают жертв теракта в местном политехническом колледже. В городе прошла минута молчания.
Люди несут цветы к установленному памятному знаку и импровизированному мемориалу.
В самом учебном заведении прошла линейка памяти, а во всех храмах и мечетях города пройдут молебны.
Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал в колледже бомбу. Погиб 21 человек, более 50 пострадали.