В Керчи вспоминают жертв теракта в политехническом колледже

В Керчи сегодня вспоминают жертв теракта в местном политехническом колледже. В городе прошла минута молчания.

Люди несут цветы к установленному памятному знаку и импровизированному мемориалу.

В самом учебном заведении прошла линейка памяти, а во всех храмах и мечетях города пройдут молебны.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал в колледже бомбу. Погиб 21 человек, более 50 пострадали.