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МЧС доставило в Донецк 50 тысяч детских продуктовых наборов

Екатерина Габель
14:10 17.10.2019
Распределением помощи будет заниматься специальная комиссия по ликвидации ЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудники российского МЧС доставили в Донецк 50 тысяч детских продуктовых наборов. В столицу ДНР прибыл очередной «белый конвой» с гуманитарной помощью - это уже 87-ая по счету колонна. 

Она вышла из Донского спасательного центра рано утром - в машины загрузили несколько сотен тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Распределением помощи будет заниматься специальная комиссия по ликвидации ЧС.

В Донецке по-прежнему ждут готовности силовиков к разведению сил на линии разграничения, однако ВСУ продолжают хаотичные обстрелы населенных пунктов.

«Вчера мы были в Старомихайловке, там прямыми попаданиями разрушены два дома - две семь и остались без жилья. Для того, чтобы остановить все, что происходит на Донбассе нужно было начать хотя бы разведение сил и средств, начаться оно должно было 9 октября в районе сел Петровское-Золотое, однако украинская сторона оказалась к этому не готова ДНР выпустила за три дня шесть ракет белого цвета, которые означали то, что она готова начать процесс разведения сил, однако с украинской стороны ни одной ракеты мы так и не увидели», - рассказала военный корреспондент «Звезды» Екатерина Габель.

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