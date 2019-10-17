МЧС доставило в Донецк 50 тысяч детских продуктовых наборов
Сотрудники российского МЧС доставили в Донецк 50 тысяч детских продуктовых наборов. В столицу ДНР прибыл очередной «белый конвой» с гуманитарной помощью - это уже 87-ая по счету колонна.
Она вышла из Донского спасательного центра рано утром - в машины загрузили несколько сотен тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.
Распределением помощи будет заниматься специальная комиссия по ликвидации ЧС.
В Донецке по-прежнему ждут готовности силовиков к разведению сил на линии разграничения, однако ВСУ продолжают хаотичные обстрелы населенных пунктов.
«Вчера мы были в Старомихайловке, там прямыми попаданиями разрушены два дома - две семь и остались без жилья. Для того, чтобы остановить все, что происходит на Донбассе нужно было начать хотя бы разведение сил и средств, начаться оно должно было 9 октября в районе сел Петровское-Золотое, однако украинская сторона оказалась к этому не готова ДНР выпустила за три дня шесть ракет белого цвета, которые означали то, что она готова начать процесс разведения сил, однако с украинской стороны ни одной ракеты мы так и не увидели», - рассказала военный корреспондент «Звезды» Екатерина Габель.