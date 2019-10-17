МЧС доставило в Донецк 50 тысяч детских продуктовых наборов

Сотрудники российского МЧС доставили в Донецк 50 тысяч детских продуктовых наборов. В столицу ДНР прибыл очередной «белый конвой» с гуманитарной помощью - это уже 87-ая по счету колонна.

Она вышла из Донского спасательного центра рано утром - в машины загрузили несколько сотен тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Распределением помощи будет заниматься специальная комиссия по ликвидации ЧС.

В Донецке по-прежнему ждут готовности силовиков к разведению сил на линии разграничения, однако ВСУ продолжают хаотичные обстрелы населенных пунктов.