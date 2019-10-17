Кадры боевого дежурства морской авиации Балтфлота
Повышенный интерес к Калининградской области проявляет авиация США. Недавно у границ России был обнаружен бомбардировщик B-52.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует кадры боевого дежурства авиации Балтийского флота. Истребители дежурного звена готовы к вылету в любую минуту.
Самолеты Балтфлота должны сблизиться с самолетом, классифицировать его и, в случае необходимости, не допустить проникновения в воздушное пространство России.
По словам одного из пилотов, перехват может происходить как на больших, так и малых высотах, при этом зачастую летчикам приходится перехватывать в том числе и беспилотные летательные аппараты.