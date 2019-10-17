Кадры боевого дежурства морской авиации Балтфлота

Телеканал «Звезда» публикует кадры боевого дежурства авиации Балтийского флота. Истребители дежурного звена готовы к вылету в любую минуту.

Самолеты Балтфлота должны сблизиться с самолетом, классифицировать его и, в случае необходимости, не допустить проникновения в воздушное пространство России.

По словам одного из пилотов, перехват может происходить как на больших, так и малых высотах, при этом зачастую летчикам приходится перехватывать в том числе и беспилотные летательные аппараты.