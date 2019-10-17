Генпрокуратура проверяет данные о росте тарифов «Победы»

Генпрокуратура России начала проверку из-за появления данных о повышении цен на международные рейсы авиакомпании «Победа». Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее авиакомпания сообщила, что с 28 октября цены на перелеты в Россию из-за рубежа поднимутся на 25 евро. В «Победе» объяснили это включением в тариф стоимости регистрации пассажиров в иностранных аэропортах.

«По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с публикацией в СМИ сообщений об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании "Победа"», - сказал Куренной.

Он отметил, что прокуратура уже находила нарушения в авиакомпании после жалоб на платную регистрацию в иностранных воздушных гаванях, после чего был подан иск в Мосгорсуд, который его удовлетворил.