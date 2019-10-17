В МИД назвали последствия для снятых с поезда американских дипломатов

Военные атташе из США, нарушившие правила пребывания на режимной территории и снятые с поезда в Северодвинске, могут быть подвергнуты административному наказанию. Об этом сообщили в МИД РФ.

Заместитель главы ведомства Евгений Иванов, которого цитирует ТАСС, назвал имена всех трех задержанных дипломатов: военно-морской атташе при посольстве США Уилльям Уитситт Кертис, атташе Джерри Арриоле Энтони, а также военный атташе Д.С. Данн.

Как подчеркнул чиновник, все трое атташе обладают дипломатическим иммунитетом.

Ранее в МИД сообщили, что направят в связи с инцидентом ноту протеста Вашингтону.