В Россию из Сирии вывезут девочку, чья мать находится в тюрьме

В Россию из Сирии вывезут трехлетнюю девочку, чья мама, родившаяся в Ханты-Мансийске, находится в местной тюрьме, потому что, вероятно, поехала в Сирийскую республику за мужем, причастным к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ. Об этом «Звезде» рассказала уполномоченная по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

«Оформляли свидетельство о рождении после получения от Анны Юрьевны Кузнецовой всех документов, подтверждающих результаты экспертизы, что этот ребенок действительно этой женщины – то есть установили факт рождения через суд. На сегодняшний день оформили все документы на опекунство», - объяснила Моховикова.

Она добавила, что в Югре у девочки проживают родственники, одна из которых готова взять на себя ответственность за воспитание ребенка. Они также помогали в сборе документов на вывоз ребенка из Сирии, так как девочка там находится без каких-либо бумаг.

Ожидается, что возвращение девочки в Россию состоится до конца 2019 года. Ее сначала доставят в Москве и проведут медицинское обследование.