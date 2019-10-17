В СК назвали главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил жесткую посадку 5 мая, погибли не от удара судна о землю, а от дыма и огня. С таким заявлением выступил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис.

«По предварительным данным, опасные вещества выделялись не только при горении топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», - добавил он.

События произошли слишком быстро, из-за чего многие пассажиры не успели покинуть самолет, уточнил Ложис в разговоре с «Коммерсантом».

Напомним, на борту лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате трагедии погиб 41 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Командиру воздушного судна Денису Евдокимову инкриминируется преступление по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц».