Из-за загрязнения отходами комбината в Армении побелела река

«Выяснилось, что был поврежден трубопровод Зангезурского медно-молибденового комбината, выбросы попали в реку, загрязнив ее. Повреждение было устранено еще до прибытия спасателей», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.