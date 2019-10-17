Из-за загрязнения отходами комбината в Армении побелела река
В настоящее время уточняются обстоятельства случившегося и размер нанесенного ущерба.
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Река Вохчи в Сюникской области в Армении была загрязнена отходами крупнейшего в стране Зангезурского медно-молибденового комбината.
Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, на телефон службы спасения поступил сигнал о загрязнении реки.
«Выяснилось, что был поврежден трубопровод Зангезурского медно-молибденового комбината, выбросы попали в реку, загрязнив ее. Повреждение было устранено еще до прибытия спасателей», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Специалисты взяли пробы воды с места. В настоящее время уточняются обстоятельства случившегося и размер нанесенного ущерба.
Зангезурский медно-молибденовый комбинат находится в топе списка крупнейших налогоплательщиков страны.