Названа предполагаемая причина смерти школьницы в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области заявила, что вероятной причиной смерти девятиклассницы, тело которой было найдено в местной школе, стало самоубийство. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура Советского района Новосибирска организовала проверку исполнения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса», - сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что речь идет о повешении. Прокуратура оценит действия директора школы и органов системы профилактики.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела школьницы.