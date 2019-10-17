Названа предполагаемая причина смерти школьницы в Новосибирске
Прокуратура оценит действия директора школы и органов системы профилактики.
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Прокуратура Новосибирской области заявила, что вероятной причиной смерти девятиклассницы, тело которой было найдено в местной школе, стало самоубийство. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Прокуратура Советского района Новосибирска организовала проверку исполнения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса», - сообщается на сайте прокуратуры.
Отмечается, что речь идет о повешении. Прокуратура оценит действия директора школы и органов системы профилактики.
Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела школьницы.