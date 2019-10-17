ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit

Представители Евросоюза и Великобритании достигли соглашения по Brexit. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух официальных представителей Еврокомиссии.

ТАСС, в свою очередь, уточняет, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рекомендовал саммиту ЕС одобрить сделку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал достигнутое соглашение «отличной сделкой», которая позволит вернуть контроль над ситуацией.

«Теперь парламент в субботу должен одобрить сделку, чтобы мы могли заняться другими приоритетными делами: прожиточным минимумом, здравоохранением, насильственными преступлениями и окружающей средой», - написал он в Twitter.

Ранее британский парламент несколько раз голосовал за отсрочку Brexit. Борис Джонсон в ответ пригрозил парламенту перевыборами за перенос сроков выхода страны из ЕС.