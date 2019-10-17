Лукашенко назвал Россию своей идеологией, которую невозможно «выбить»

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой Новгородской области Андреем Никитиным в Минске рассказал о своем особом отношении к Российской Федерации.

«Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше чем страна, для Беларуси тем более», - отметил он.

Как заявил Лукашенко, Россия - это идеология, которую из него «не выбить». Об этом сообщает РИА Новости.

По наблюдениям президента, некоторые СМИ настораживает, что белорусские власти часто общаются с губернаторами регионов России. Лукашенко добавил, что в этом «нет никакой конспирологии».