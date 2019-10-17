«Вконтакте» представила новый дизайн мобильного приложения

Социальная сеть «Вконтакте» второй раз за год изменила дизайн своего мобильного приложения.

Поменяли внешний вид вкладки нижней части экрана, а также общий интерфейс.

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Теперь вкладка с рекомендованным контентом располагается у «Ленты новостей». При этом появилась отдельная вкладка с уведомлениями.

Сообщества, музыку и видео объединили во вкладку «Обзор», а настройки, закладки и другие разделы - в боковое меню. «Друзья», в свою очередь, были размещены справа от «Сообщений».

Как пишет Tjournal, изменения обусловлены желанием разработчиков соцсети сделать главный акцент на общении.

Дата релиза не обозначена. Однако многие пользователи могут посмотреть, как будет выглядеть мобильная версия, воспользовавшись одним из QR-кодов, размещенных на улицах Москвы и Петербурга.