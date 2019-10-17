Звезда сериала «Солдаты» обратилась к поклонникам после обвинений в краже

Известная по роли жены прапорщика Шматко в сериале «Солдаты» актриса Ольга Юрасова опровергла сообщения о том, что ее задержали в фитнес-центре при попытке кражи.

Актриса назвала публикации СМИ «сфабрикованной ложью».

«Кому-то нужна сенсация, реклама, или на почве личной зависти и неприязни. Друзья! Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я на связи!», - написала Ольга на своей странице во ВКонтакте.

Ранее СМИ написали о том, что Юрасову поймали с поличным, когда она попыталась совершить кражу вещей из шкафчиков в фитнес-центре. Сообщалось, что актриса якобы призналась в совершении преступления.

Ольга Юрасова снималась в сериалах «Солдаты», «Саша+Маша», «Глухарь» и других.