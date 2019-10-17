Президент Филиппин получил травмы, упав с мотоцикла

Президент Филиппин Родриго Дутерте получил легкие ранения, упав с мотоцикла в своей резиденции.

«Я хотел бы заверить нацию, что президент в безопасности, он в надежных руках и в добром здравии», - заявил представитель главы государства Сальвадора Панело на пресс-конференции в Маниле.

Он отметил, что инцидент произошел в среду. Падение привело к легким ушибам и царапинам у него на локте и колене, сообщает агентство Reuters.

Мотоциклы - это давнее увлечение 74-летнего Дутерте. Спустя несколько месяцев после избрания в 2016 году на пост президента он сообщил, что вынужден подчиниться требованиям службы безопасности и «держаться подальше от мотоциклов».