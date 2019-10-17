СМИ: Сергей Жигунов лишился квартиры из-за многомиллионных долгов

Российский актер Сергей Жигунов лишился квартиры, так как задолжал банку 38 миллионов.

Иск против артиста от банка был подан еще в 2018 году. Тогда финансовая организация выиграла дело. Долг Жигунов обещал выплатить в течение 2019 года, однако не сделал этого.

В связи с этим одна из квартир актера была арестована. Жилище оценили в 16 миллионов рублей. Остальную недвижимость Жигунов переписал на жену, и суд не может забрать ее. Также у актера имеется в собственности еще одна квартира, забрать которую не позволено по закону.

Как поясняет сайт «Комсомольской правды», долг Жигунова образовался еще в 2014 году, когда актер взял кредит на съемки фильмов.