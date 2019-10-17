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Подозреваемых в убийстве девушки в Екатеринбурге вывели из здания суда: видео

Дарья Муромова
12:05 17.10.2019
Ахметвалиев, Федорович и Меньшикова убили девушку и сбросили тело в коллектор на Уралмаше, завладев ее автомобилем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Подозреваемых в убийстве 27-летней девушки из Екатеринбурга вывели из зала суда после окончания слушания. Они признали свою вину.

На кадрах из суда видно, что все трое - Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова - пытаются скрыть свои лица и неохотно отвечают на вопросы журналистов, пока их выводят из здания. Лишь один из них сказал, что раскаивается в содеянном, и попросил прощения у родственников убитой.

Ксения Каторгина пропала десятого октября. Девушка поехала продавать свою машину, после чего перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что Ахметвалиев, Федорович и Меньшикова убили девушку и сбросили тело в коллектор на Уралмаше. Автомобиль жертвы был продан перекупщикам.

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