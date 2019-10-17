СК возбудил дело после смерти девушки в новосибирской школе

В Новосибирске по факту обнаружения тела девушки в одной из школ Советского района возбудили уголовное дело. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК России.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела будут досконально изучены условия жизни школьницы, круг ее общения, а также установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена причина смерти девушки.

Источник агентства в правоохранительных органах Новосибирска рассказал РИА Новости, что тело десятиклассницы было найдено в школьном туалете. Предположительно, школьница совершила самоубийство.