СК возбудил дело после смерти девушки в новосибирской школе
В рамках уголовного дела будут досконально изучены условия жизни школьницы.
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В Новосибирске по факту обнаружения тела девушки в одной из школ Советского района возбудили уголовное дело. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК России.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела будут досконально изучены условия жизни школьницы, круг ее общения, а также установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена причина смерти девушки.
Источник агентства в правоохранительных органах Новосибирска рассказал РИА Новости, что тело десятиклассницы было найдено в школьном туалете. Предположительно, школьница совершила самоубийство.