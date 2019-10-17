«Значительно увеличили потенциал»: в Польше оценили силы российской армии

Польский правительственный аналитический центр оценил учения, которые в 2019 году провели российские военные.

Сила армия значительно возросла, «значительно увеличен потенциал», однако, как полагает польская сторона, это может быть связано с «подготовкой к полномасштабному конфликту».

«Cам факт ежегодного проведения подобных крупномасштабных маневров говорит о продолжающемся реформировании российских вооруженных сил», - говорится в отчете.

При этом указывается, что это может представлять угрозу для стран НАТО.

Напомним, в России с 16 по 21 сентября были проведены учения «Центр-2019». Как подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу, мероприятия не направлены против других стран.

«Под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма», - заявил глава оборонного ведомства.

В Кремле отметили: важность учений заключается в демонстрации готовности страны дать отпор террористам.

«Мы совершенствуем национальную безопасность. Это естественный процесс для любого государства, которое вынуждено повышать свою боеготовность», - поделился в разговоре с RT военный политолог Андрей Кошкин.

Как полагает политолог Александр Асафов, польский отчет создан для того, чтобы получить деньги из бюджета на предотвращение якобы существующей российской угрозы. Однако для этого необходимо сперва закрепить за Россией образ агрессора.