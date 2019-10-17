Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Значительно увеличили потенциал»: в Польше оценили силы российской армии

Дарья Михалина
11:33 17.10.2019
В отчете правительственного центра говорится о возросшей мощи ВС России и прогрессе военной реформы.
«Значительно увеличили потенциал»: в Польше оценили силы российской армии
© Фото: Вадим Савицкий, Минобороны России

Польский правительственный аналитический центр оценил учения, которые в 2019 году провели российские военные.

Сила армия значительно возросла, «значительно увеличен потенциал», однако, как полагает польская сторона, это может быть связано с «подготовкой к полномасштабному конфликту».

«Cам факт ежегодного проведения подобных крупномасштабных маневров говорит о продолжающемся реформировании российских вооруженных сил», - говорится в отчете.

При этом указывается, что это может представлять угрозу для стран НАТО.

Напомним, в России с 16 по 21 сентября были проведены учения «Центр-2019». Как подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу, мероприятия не направлены против других стран.  

«Под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма», - заявил глава оборонного ведомства.

В Кремле отметили: важность учений заключается в демонстрации готовности страны дать отпор террористам.

«Мы совершенствуем национальную безопасность. Это естественный процесс для любого государства, которое вынуждено повышать свою боеготовность», - поделился в разговоре с RT военный политолог Андрей Кошкин.

Как полагает политолог Александр Асафов, польский отчет создан для того, чтобы получить деньги из бюджета на предотвращение якобы существующей российской угрозы. Однако для этого необходимо сперва закрепить за Россией образ агрессора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2019, 13:24
«Он оставил на земле добрый след»: Терешкова о Леонове
Дата17.10.2019, 04:00
Высший пилотаж: захватывающее дух видео из-под крыла Су-25
Дата15.10.2019, 02:51
«Доказать стране и всему миру»: российские гимнасты с триумфом вернулись с ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата16.10.2019, 07:56
Первая партия новейших «Бук-М3» поступила на вооружение войск ЦВО
Дата15.10.2019, 10:52
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:06 В стране и мире
СК возбудил дело после смерти девушки в новосибирской школе
11:33 В стране и мире
«Значительно увеличили потенциал»: в Польше оценили силы российской армии
11:32 В стране и мире
Голуби вместо наркотиков: в Челябинске нашли способ борьбы с отравой
11:24 В стране и мире
Актрису Хелен Хант экстренно госпитализировали после ДТП
10:55 В стране и мире
Психопатка или «прогрессивная» личность: как стейк из лошади стал международным скандалом
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Почему так мало?»: Путин призвал к ответу губернатора Иркутской области
«С лицом большие проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару
«Шикарная»: Ягудин опубликовал фото фигуристки Тотьмяниной после операции
Видео
Мужчина голыми руками словил двух с половиной метрового крокодила: видео
Видео
Черный юмор: покойник развеселил родственников на своих похоронах
Раскрыто секретное правило бортпроводников
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.