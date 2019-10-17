Актрису Хелен Хант экстренно госпитализировали после ДТП

Голливудская актриса Хелен Хант попала в ДТП в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел 16 октября.

Актриса находилась на пассажирском сидении автомобиля, который перевернулся в результате аварии на перекрестке. Прибывшие на место медики госпитализировали Хант в больницу в Беверли-Хиллз, о состоянии других участников ДТП ничего неизвестно.

Оказалось, что артистка получила незначительные повреждения и позже самостоятельно уехала из медицинского центра, пишет TMZ.

Хелена Хант за свою карьеру снялась в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Лучше не бывает», «Изгой», «Заплати другому», «Друзья» и «Без ума от тебя».