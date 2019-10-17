Голуби вместо наркотиков: в Челябинске нашли способ борьбы с отравой
Рисунки анонимного автора не только скрывают номера телефонов наркоторговцев, но и украшают здание.
© Фото: typical_chelyabinsk, Вконтакте
В Челябинске неизвестный уличный художник закрашивает адреса каналов наркоторговцев рисунками голубей. Судя по снимкам в Сети, в ходе такой антинаркотической акции автор успел уничтожить уже не одно граффити торговцев наркотиками.
Публикация с соответствующими фото была опубликована в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Челябинск».
«Все очень просто: нужно лишь нарисовать голубя. Рисунок скроет телефон, а серое здание уже не выглядит мрачным», - говорится в посте в соцсети.
Подписчики сообщества поддержали творчество анонимного художника.