Голуби вместо наркотиков: в Челябинске нашли способ борьбы с отравой

В Челябинске неизвестный уличный художник закрашивает адреса каналов наркоторговцев рисунками голубей. Судя по снимкам в Сети, в ходе такой антинаркотической акции автор успел уничтожить уже не одно граффити торговцев наркотиками.

© typical_chelyabinsk, Вконтакте

© typical_chelyabinsk, Вконтакте

Публикация с соответствующими фото была опубликована в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Челябинск».

«Все очень просто: нужно лишь нарисовать голубя. Рисунок скроет телефон, а серое здание уже не выглядит мрачным», - говорится в посте в соцсети.

© typical_chelyabinsk, Вконтакте

Подписчики сообщества поддержали творчество анонимного художника.