Географический диктант - 2019. Дмитрий Песков о названиях улиц в России

Двадцать седьмого октября в России и за рубежом пройдет пятый Географический диктант, который проводится Русским географическим обществом (РГО).

Акция состоится на специально организованных площадках во всех регионах России и за рубежом, а также онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

Специально для участников диктанта РГО подготовило видеовопросы от известных людей.

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Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2015 года. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году Диктант написали в 97 странах мира. Всего за четыре года проведения Диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.