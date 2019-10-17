Россия направит ноту США в связи с инцидентом в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом, произошедшим накануне с американскими дипломатами.

Документ отправят уже сегодня, 17 октября.

Напомним, представители американского дипведомства находились в России в поездке, согласованной с Минобороны РФ. По имеющимся данным, они должны были посетить Архангельск.

Тем не менее, трое сотрудников посольства США были сняты с поезда Ненокса - Северодвинск. Они пытались въехать на режимную территорию без разрешения.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел, последствия американских сотрудников могут ограничиться административными протоколами.