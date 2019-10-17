Из-за оползня в Армении обрушился жилой дом: видео

В Сюникской области Армении произошло обрушение двухэтажного жилого здания.

Как сообщает АМИ «Новости-Армения», ссылаясь на пресс-службу МЧС республики, в 08.58 по местному времени в службу 911 поступило сообщение о том, что недалеко от базы Каджарана в городе Капан в результате оползня обрушилось жилое здание, внутри которого находились люди.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.