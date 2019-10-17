Из-за оползня в Армении обрушился жилой дом: видео
Внутри здания находились люди, сейчас на месте работают спасатели.
© Видео: Novosti-Armenia, YouTube © Фото: MES RA, Youtube
В Сюникской области Армении произошло обрушение двухэтажного жилого здания.
Как сообщает АМИ «Новости-Армения», ссылаясь на пресс-службу МЧС республики, в 08.58 по местному времени в службу 911 поступило сообщение о том, что недалеко от базы Каджарана в городе Капан в результате оползня обрушилось жилое здание, внутри которого находились люди.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.