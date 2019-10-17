В новосибирской школе обнаружено тело десятиклассницы

Следователями возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 15-летней девочки в одной из школ в Советском районе Новосибирска.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя СУ СК по региону, в настоящее время выясняются подробности случившегося. Следователи изучают условия жизни девочки. Кроме того, будет проведена судмедэкспертиза, по ее итогам будет установлена причина смерти школьницы.

Источник агентства в правоохранительных органах региона рассказал, что тело ученицы десятого класса было обнаружено в школьном туалете. Он отметил, что, предположительно, школьница совершила самоубийство.