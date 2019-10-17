Обвиняемые в убийстве из-за машины девушки из Екатеринбурга раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга раскаялись в содеянном в зале суда.

При встрече с журналистами подозреваемые в преступлении - Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова - удовлетворительно ответили на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА Новости.

От дальнейшей беседы с сотрудниками СМИ они отказались.

Ксения Каторгина пропала 10 октября. Девушка отправилась на сделку по продаже машины и более на связь не выходила.

После подозреваемые признались, что сбросили тело жертвы в коллектор на Уралмаше. Автомобиль Каторгиной был продан перекупщикам.