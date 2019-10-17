Обвиняемые в убийстве из-за машины девушки из Екатеринбурга раскаялись в суде
Вопрос о мере пресечения трем подозреваемым в совершении убийства решается в Ленинском суде.
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Обвиняемые в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга раскаялись в содеянном в зале суда.
При встрече с журналистами подозреваемые в преступлении - Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова - удовлетворительно ответили на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА Новости.
От дальнейшей беседы с сотрудниками СМИ они отказались.
Ксения Каторгина пропала 10 октября. Девушка отправилась на сделку по продаже машины и более на связь не выходила.
После подозреваемые признались, что сбросили тело жертвы в коллектор на Уралмаше. Автомобиль Каторгиной был продан перекупщикам.