Мужчина украл реквизит со съемочной площадки фильма с Ходченковой

Житель Ессентуков, злоупотребляющий алкоголем, подозревается в краже вещей кинематографистов, которые снимают в том районе романтическую комедию с участием актрисы Светланы Ходченковой. Со съемочной площадки исчезли сумка с реквизитом, личные мобильные телефоны и лестница.

«Заявители сообщили о хищении реквизита и некоторых личных вещей артистов. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили работников заведения, находящихся вблизи съемочной площадки, и возможных очевидцев преступления», - сообщили «Звезде» в местном отделении МВД.

После того, как соседи указали на своего соседа, которого видели со стремянкой, правоохранители задержали его и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Мужчина предлагал местным жителям купить украденные вещи, которые, в свою очередь, были найдены у него дома.

Среди украденного были мобильные телефоны, солнечные очки и реквизит артистов. Общий ущерб оценивается в 35 тысяч рублей. После проведения необходимых следственных действий вещи вернут их хозяевам.