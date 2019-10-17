Porsche врезался в такси с пассажирами в Москве

Автомобиль Porsche влетел в такси с пассажирами на юго-западе Москвы, в результате чего, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Авария произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, сообщили «Звезде» в ГИБДД по столице. Пострадали три пассажира такси и водитель Porsche.

На кадрах видео видно, что от сильного удара и иномарка, и такси получили серьезные повреждения.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.