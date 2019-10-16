Суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве спортсмена в Красноярске

Красноярский суд рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого время здоровью, повлекшего по неосторожности смерть спортсмена, и заключил под стражу на два месяца подозреваемых Сергея Шмелева и Андрея Шилова.

Напомним, трагедия произошла 15 сентября. 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов по телефону поругались с их знакомым, биатлонистом Дмитрием Сисигиным. После словестного конфликта они приехали к погибшему домой и избили его. В результате травм Сисигин скончался в больнице, сообщили в СК РФ.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.