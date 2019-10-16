Госдума приняла закон о компенсациях членам ЖСК при банкротстве застройщика

Госдума приняла закон о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов, которые были созданы после банкротства застройщиков для завершения строительства.

Выплаты будут осуществлять за счет Фонда защиты прав участников долевого строительства. Так, в Госдуме намерены обеспечить членам ЖСК степень защиты от недобросовестных застройщиков, ранее эта мера не была прописана в законодательстве.

Стоит отметить, что размер компенсации не может быть меньше той суммы, уплаченной гражданином за жилье и дополнительных взносов, которые были сделаны в течение деятельности кооператива. При этом со дня выплаты возмещения членство гражданина в ЖСК прекращается.

Закон был принят 15 октября и вступает в силу через десять дней.