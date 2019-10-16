На Украине призвали распустить ДНР и ЛНР

Киев согласился выполнять политическую часть Минских договоренностей только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также отвода сил в Донбассе. Об этом написала пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», - говорится в посте Олифер.

Она добавила, что, помимо этих условий, Украина требует вывод с ее территории «вооруженных формирований иностранных войск и военной техники», установление контроля над неподконтрольном Незалежной участке российско-украинской границы и «выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями».