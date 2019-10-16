Суд арестовал фигуранта дела об избиении до смерти спортсмена в Красноярске

Один из подозреваемых в убийстве спортсмена в Красноярске Андрей Шилов был арестован. Под стражей он пробудет два месяца. Решение было принято судом Центрального района Красноярска.

Андрея Шилова и его приятеля Сергея Шмелева подозревают в избиении до смерти мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. Трагедия произошла 15 сентября. Жертве были нанесены множественные повреждения. Спасти биатлониста не удалось.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжелого вреда здоровью»). Как сообщили в следственном комитете, дело может быть переквалифицировано по ст. 105 УК РФ («Убийство»).