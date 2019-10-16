Эксперты рассказали о правильном питании на работе

Эксперты из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе.

Специалисты рекомендуют не пропускать обед на работе. Если по каким-то причинам на это не удается выделить время, то нужно приносить еду с собой из дома. Для человека оптимальное количество приемов пищи в день - пять-шесть раз с перерывами в два с половиной - три часа. Более длительные промежутки могут спровоцировать стресс организма.

«Отсутствие пищи в желудке в этот момент приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей, а соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита», - цитирует RT экспертов.

Кроме того, полноценный обед не нужно заменять булками и пирожками, так как это может негативно сказаться на фигуре. А злоупотребление соленым приводит к повышению артериального давления и появлению отеков на ногах, что характерно при сидячей работе.

Для быстрого перекуса на работе лучше выбрать фрукты, сухофрукты, орехи или немного горького шоколада. Также желательно употреблять овощи, потому что в них содержатся большое количество витаминов, минералов и волокон.

Также эксперты советуют не забывать про то, что в сутки нужно пить до двух литров воды, а также выходить из-за рабочего места каждые 30-40 минут, чтобы сделать разминку или пару физических упражнений.