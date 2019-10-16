Врач рассказал об опасных последствиях «кома в груди»
Специалист утверждает, что при наличии такого симптома нужно оперативно пройти медицинское обследование, чтобы пресечь неблагоприятные последствия.
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Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что чувство «кома в груди» может быть признаком серьезных недугов.
Специалист утверждает, что при наличии такого симптома нужно оперативно пройти медицинское обследование, чтобы пресечь неблагоприятные последствия.
«Начать следует с фиброгастродуоденоскопии, чтобы исключать эзофагит, стеноз, дивертикулы, рак пищевода», - цитирует aif.ru Агапкина.
Также важно пройти обследование щитовидной железы и сердца. Доктор отметил, что «ком в груди» может говорить о нервном перенапряжении, заболевании миндалин и быть симптомом остеохондроза.