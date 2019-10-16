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ВМС Швеции перепутали сигнал с метеобуя с российской подлодкой

Дарья Муромова
07:56 16.10.2019
Во время операции в 2014 году зарубежные СМИ допускали, что радиосигнал может исходить от российской мини-субмарины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Радиосигнал, который был перехвачен шведской подводной лодкой и спровоцировал серьезную операцию по поиску иностранной субмарины у Стокгольмского архипелага в 2014 году, поступал от сломанного метеорологического буя.

Во время операции зарубежные СМИ допускали, что радиосигнал может исходить от российской мини-субмарины. В Минобороны РФ заявляли, что малая и сверхмалая подлодки не могли находиться в водах Швеции, потому что их уже тогда не было в боевом составе ВМФ. Поиски длились почти неделю, операция обошлась шведам примерно в 1,8 миллиона евро. После ее окончания глава минобороны страны Петер Хультквист сообщил, что в водах Швеции «была иностранная подводная лодка».

По данным Svenska Dagbladet, шведская подлодка искала движущиеся объекты, поэтому произошла ошибка.

Представитель Шведской метеорологической службы подтвердил, что в день, когда был перехвачен сигнал, из строя вышел метеобуй, находившийся в Балтийском море. Эти данные передали на другой буй, расположенный у Стокгольмского архипелага. Именно этот сигнал стал причиной масштабной операции.

По информации издания, правительство и минобороны Швеции узнали об этом в мае 2015 года. Но парламент страны получил эти данные лишь через четыре месяца в виде засекреченного документа без подробностей случившегося. Документ был передан уже после одобрения повышения расходов на оборну на 923 миллиона евро и выделения дополнительных средств на поиск иностранных подлодок в водах Швеции, пишет РИА Новости.

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